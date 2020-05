Kapper in Epe stopt: 'Regeltjes worden me te veel'

De kapsalon van Henk Voskuil (69) in Epe is alsnog dicht. Net als alle andere kappers in Nederland was de kapper vorige week weer gaan knippen na de gedwongen sluiting van twee maanden. Maar nu heeft hij zijn zaak definitief gesloten.

"Ik kon het niet meer opbrengen", zegt de kapper bij Omroep Gelderland. "Nadat de kapperszaken weer open mochten, heb ik ook geprobeerd om weer aan het werk te gaan. Maar na enkele dagen werd het me te veel."

Voskuil wijst op alle voorschriften waar hij aan moet voldoen. "Een tsunami aan telefoontjes en klanten. Mensen niet meer in hun jas mogen helpen. Geen hand mogen geven; al die regeltjes, ik snap ze, maar kon er niet mee omgaan. Ik lag er 's nachts wakker van. Na een paar dagen heb ik afgelopen vrijdag de deur gesloten en een briefje opgehangen. Een rare manier om zo afscheid te nemen, maar ik kon niet anders."

Voskuil was 53 jaar te vinden in zijn traditionele kapsalon in Epe. "Ik heb het al die jaren naar m'n zin gehad. Je maakt een praatje, deelt soms lief en leed met mensen; die sfeer bevalt me. In september hoop ik 70 te worden. Ik had het graag tot die tijd volgehouden en er dan een punt achter gezet. Ik dacht dat ik het allemaal wel aankon, maar raakte zó gestrest. Ik zou er zelf aan onderdoor gaan."