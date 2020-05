Reisgedrag waarschijnlijk nog jaren veranderd door coronacrisis

Nieuwe gewoonten, zoals vaker op de fiets stappen, kunnen ook op de lange termijn effect hebben op ons reisgedrag, zegt ook Marije Hamersma, onderzoeker van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Begin april deed zij onderzoek naar veranderingen in het reisgedrag van mensen door de coronacrisis.

"Mensen hebben de afgelopen tijd een alternatief moeten zoeken voor het openbaar vervoer en zijn meer thuis gaan werken. Daar raken ze aan gewend, en dat is een van de factoren waardoor mensen structureel van gedrag kunnen veranderen", zegt Hamersma.

Uit het onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid bleek dat de grote meerderheid verwachtte na de coronacrisis weer terug te gaan naar de situatie van daarvoor (80 procent). Maar toen zeiden mensen ook al dat ze verwachtten vaker te gaan lopen of fietsen (20 procent), en minder te gaan vliegen (20 procent).

"Hoe langer de beperkingen aanhouden, hoe groter de kans dat de verandering blijvend is", zegt Hamersma. Dat is ook een mogelijke verklaring voor het verschil met de verwachtingen van de ANWB. Dat onderzoek is later uitgevoerd. In juni doet het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid het onderzoek opnieuw, om te kijken of er al veranderingen in de verwachtingen zitten.

Uit een enquête van VNO-NCW Noord onder 300 bedrijven blijkt dat bijna de helft daarvan denkt dat thuiswerken ook in de toekomst een rol blijft spelen.

Fiets

Of het ook drukker wordt op de snelweg, omdat mensen minder vaak de trein pakken, is niet duidelijk. Het kan ook zijn dat ze vaker thuis werken. "Mensen merken dat dat goed gaat, en dat kan betekenen dat mensen dat na de crisis deels blijven doen", zegt Hamersma.

Intussen zien fietshandelaren de vraag stijgen, vooral naar elektrische fietsen. "Mensen bellen het hele land af om te horen of een fiets nog ergens voorradig is", zegt Peter Macco, eigenaar van een fietswinkel. "Levertijden lopen op tot zes maanden, of soms wel acht maanden." En wie eenmaal een fiets heeft aangeschaft, wil daar misschien ook op de lange termijn meer gebruik van blijven maken.