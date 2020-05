Haven Rotterdam experimenteert met inzet drones

De initiatiefnemers hopen dat door de inzet van drones verkeer en transport in de haven veiliger, slimmer en sneller worden.

Voorwaarde is wel dat het luchtruim boven de haven daarop wordt ingericht, zodat de drones niet met elkaar of ander luchtverkeer in botsing komen. Ook moeten er wetten en regels worden opgesteld. Daarvoor moet eerst ervaring worden opgedaan.

Meer mogelijkheden

Behalve bij de bevoorrading van schepen kunnen drones ook een rol gaan spelen bij brandpreventie- en bestrijding, het opsporen van milieudelicten, inspectie en onderhoud van installaties en bruggen en snel medisch transport van bloed en organen.

De brandweer in de haven heeft sinds anderhalf jaar een speciaal droneteam dat onder meer wordt ingezet voor het in beeld brengen van olielekkages en brandbestrijding.