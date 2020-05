Besmetting gebeurt vooral binnen, 'buitensportwedstrijd is verantwoord'

Uit steeds meer wetenschappelijke studies blijkt dat besmetting met het coronavirus in de buitenlucht niet vaak voorkomt. Het overgrote deel gebeurt binnenshuis. Op grond van die conclusies kan het coronabeleid volgens epidemioloog Patricia Bruijning best worden aangepast.

Bijvoorbeeld door onder voorwaarden al eerder dan 1 september sportwedstrijden weer toe te staan. "Het type contact bij buitensporten is vaak vluchtig. Kort iemand aanstoten en wegsprinten met een bal, dat lijkt een heel laag risicotype contact. Ik denk dat we serieus moeten kijken of we dat weer kunnen opstarten."

Vluchtig contact

De epidemioloog van de Universiteit Utrecht baseert zich op tientallen studies van bron-en-contactonderzoek in verschillende landen. In veruit de meeste gevallen raakten mensen geïnfecteerd in een huis, restaurant, kerk, uitgaansgelegenheid of een andere binnenlocatie.

"Als er al besmettingen buiten waren, dan gebeurde dat bij mensen die bijvoorbeeld langdurig gesprekken voerden of hun eten deelden. Besmettingen bij vluchtig contact waren er eigenlijk niet."

Een recent verschenen onderzoek door een Hongkongse Universiteit onderschrijft dat. Op 7342 besmettingen in China vonden de onderzoekers maar één geval in de open lucht. Een patiënt besmette de persoon met wie hij een gesprek had op straat.