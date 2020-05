Bezoekers Verenigd Koninkrijk twee weken in quarantaine, Frankrijk reageert

Nu Groot-Brittannië heeft aangekondigd elke bezoeker op te dragen twee weken in quarantaine te gaan, gaat Frankrijk het omgekeerde voor elke Brit doen. Dat liet het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken vanavond weten.

Parijs besloot eerder ook al zo'n 'tegenmaatregel' te nemen voor Spanjaarden, toen de regering in Madrid besloot om buitenlanders in quarantaine te plaatsen. Frankrijk is zeer ontstemd over het Britse besluit, omdat de landen eerder deze maand nog afspraken elkaars onderdanen juist niet te isoleren. Tussen de twee landen is er intensief verkeer via het Kanaal.