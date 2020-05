TU Eindhoven bezig met nog sneller netwerk voor 5G-signalen

Medewerkers van de TU/e zijn al enige tijd bezig met een nieuwe technologie die het snel verplaatsen van informatie via 5G, en op termijn via 6G, over langere afstanden mogelijk maakt.

De technologie maakt gebruik van een reeks elektronisch gekoppelde antennes, die de signalen bundelen en daarna in de juiste richting sturen, vergelijkbaar met een laserbundel. Daardoor is een honderd keer zo grote signaalsterkte mogelijk, waardoor op een zonnige dag een vijf keer grotere afstand kan worden gehaald dan met de huidige technieken.

Voor deze methode zijn wel veel meer antennes nodig. "Met het 4G-netwerk kun je met een mast ongeveer een kilometer bestrijken. Straks met 5G zal het gebied kleiner zijn: zo'n 100 of 150 meter. Maar ook de antennes zijn dan wel kleiner en kunnen bijvoorbeeld weggewerkt worden in lantaarnpalen", zegt Smolders.

Onlangs vond de eerste praktijktest plaats vanaf het dak van twee gebouwen op de TU/e-campus, en met succes.

Veel sneller

De afgelopen tijd was er veel te doen over 5G. Op meerdere plaatsen werden zendmasten in brand gestoken. Vermoedelijk hebben die brandstichtingen te maken met acties tegen de komst van meer antennes voor het 5G-netwerk. Volgens tegenstanders is de straling schadelijk, maar bewijs daarvoor is er niet. Sommige mensen suggereren zelfs dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.

Smolders denkt dat de nieuwe techniek niet schadelijk zal zijn voor onze gezondheid. "Er zijn natuurlijk veel zorgen over, maar de antennes worden slimmer waardoor ze heel gericht informatie kunnen versturen. Dus ik denk dat we ons minder zorgen hoeven maken, als we ons sowieso al zorgen moeten maken."

Kijkend naar de toekomst verwacht de hoogleraar dat het 6G-netwerk over 10 jaar rond zal zijn. "Ik ben ervan overtuigd dat we dan met toepassingen komen die we nu nog niet kunnen bedenken. Dat is altijd zo gegaan, ook bij de introductie van 4G en nu 5G. Het wordt in ieder geval veel sneller." Of de technologie van de TU/e uiteindelijk gebruikt zal worden bij 6G is nu nog onduidelijk.