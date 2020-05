Je webwinkel-aankoop komt stiekem misschien gewoon van AliExpress

Als je online iets koopt, is de kans steeds groter dat het product niet uit een Nederlands magazijn van een webwinkel komt. De markt voor dropshipping, waarbij een webwinkel je aankoop pas na jouw bestelling uit bijvoorbeeld China laat komen, groeit namelijk, meldt de Kamer van Koophandel.

In sommige gevallen betekent het dat jouw product eigenlijk gewoon uit een Chinese webshop als AliExpress komt, waar je het dus ook zelf voor een lager bedrag had kunnen bestellen. De Nederlandse webshop bestelt de draadloze oordopjes, schoenen of fitnessapparaten daar, biedt ze aan voor een hogere prijs en steekt het verschil in zijn zak. Het 'dropshippen' zelf is niet verboden, maar sommige dropshippers overtreden wel de consumentenregels.

Op internet zijn talloze cursussen te vinden waarin wordt beloofd dat je snel geld kunt verdienen met dit 'dropshippen'. Het lijkt er op dat jongeren daaraan gehoor geven. "Dit jaar zijn al 5000 jongeren een bedrijfje gestart in de e-commerce", zegt Gerdine Annaars van de Kamer van Koophandel. "In heel 2019 waren dat er 7000." In veel gevallen gaat het bij die bedrijven om dropshipping.

In China bestelde schoenen

De Consumentenbond vindt de praktijk dubieus en in potentie ook gevaarlijk. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek al dat producten uit webshops van buiten de Europese Unie lang niet altijd veilig zijn.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit loop je als consument bij dropshipping meer risico, omdat de producten mogelijk niet aan de Europese regelgeving voldoen. Lang niet alle webshophouders geven openheid over waar hun spullen vandaan komen.

Niet alleen de koper loopt meer risico, ook de verkoper kan in de problemen komen. Die laatste is namelijk aansprakelijk voor eventuele schade. "Bij gezondheidsschade kan dat al snel in de papieren lopen", aldus Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. De juridische gevolgen zijn namelijk niet voor de Chinese webshop, maar voor de Nederlandse doorverkoper. "Handelaren en verkopers moeten zich aan alle Nederlandse regels houden", beaamt woordvoerster Saskia Bierling van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt.

Dat kan lastig zijn als de verkoper geen echte webwinkel is, maar een jongere op een zolderkamer die producten op AliExpress doorverkoopt. "Als de helft van je klanten je in China bestelde schoenen terugstuurt, zit jij met de schoenen, terwijl je wel iedereen moet terugbetalen", zegt Spierenburg.