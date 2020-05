Pissebed van 245 miljoen jaar oud gevonden in Winterswijk

Onderzoekers hebben in een steengroeve in Winterswijk een fossiel ontdekt van een pissebed dat pakweg 245 miljoen jaar oud is. Nooit eerder werd zo'n oud pissebedfossiel gevonden in Nederland. Het gaat om een tot nu toe onbekende soort, zeggen paleontologen van de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers hebben het fossiel 'Gelrincola winterswijkensis' genoemd, naar de vindplaats van het fossiel. Gelrincola verwijst naar de provincie Gelderland, winterswijkensis naar Winterswijk.

De vondst is volgens deskundigen extra bijzonder, omdat fossiele pissebedden zeldzaam zijn. Wereldwijd zijn er maar negen soorten uit het Trias-tijdperk (circa 200 tot 250 miljoen jaar geleden) bekend.

Nauw verwant aan krab en kreeft

In Nederlandse tuinen behoren pissebedden tot de meest aangetroffen bodemdieren. Maar ze leven niet alleen op donkere plekken en onder plantenbakken of stenen. Ongeveer de helft leeft in zee. Ze zijn nauw verwant aan krabben en kreeften.

"Je ziet dat het een fossiel is, maar je weet dan nog niet wat het is", zegt evolutiebioloog Timo van Eldijk van de Universiteit Groningen tegen Omroep Gelderland. "De vinder Herman Winkelhorst, amateur-paleontoloog, heeft mij een foto gestuurd en ik zag dat het op een pissebed leek."

Experts van de universiteit in München en van de Universiteit Utrecht hebben vervolgens een internationaal team samengesteld. "Zij kwamen er na drie jaar achter dat dit heel bijzonder was. Het is natuurlijk een heel proces, van de foto tot aan de publicatie."

Ongekende vondst

"Dit is een ongekende vondst. Winterswijk is voor wetenschappers een heel bijzondere plek, ook in de wereld. We hebben er eerder al de alleroudste keverresten gevonden. Winterswijk lag vroeger aan zee. Daarom vind je er dus een bijzondere samenstelling van fossielen, die van de zee en het land afkomen."

Wie wil kan de Gelrincola winterswijkensis vanaf 1 juli bekijken in Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Volgend jaar gaat de zoektocht naar fossielen in Winterswijk verder. Op den duur komt er naast de steengroeve in Winterswijk een bezoekerscentrum, waar de belangrijkste fossielen uit de groeve te zien zullen zijn.