Bijna helft coronaboetes niet in orde, overtreders gaan nauwelijks in bezwaar

Omdat de bezwaartermijn nog niet is verlopen, kan dit aantal nog oplopen. Maar duidelijk is wel dat duizenden mensen geen bezwaar hebben aangetekend. Zij zijn het dus eens met de strafbeschikking en het bijbehorende strafblad of denken dat verzet kansloos is.

Een andere mogelijkheid is dat een deel van hen niet weet wat de consequenties zijn. De politie is niet verplicht dit uit te leggen. In de brief van de strafbeschikking van het OM staat wel dat er een aantekening kan worden gemaakt in het strafblad en dat er een bezwaarmogelijkheid is.

Extreme zaken voor de rechter

In extreme gevallen, in zaken waar een mogelijke gevangenisstraf op staat, wordt een zaak doorverwezen naar de rechter. Dit gaat om zaken waarbij mensen expres hoesten of spugen richting agenten. Het OM heeft 207 van dit soort zaken in behandeling genomen.

Het OM kan boetes ook afwijzen omdat niet kan worden bewezen dat een verdachte een overtreding heeft begaan. Hoe vaak dat is gebeurd, laat het OM nog weten aan de NOS.