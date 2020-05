Drentse band Mooi Wark verklaart de liefde aan gebarentolk Irma met liedje

Irma Sluis, het vaste gezicht bij de persconferenties van premier Rutte, heeft sinds vandaag haar eigen nummer. In het lied Oh Irma verklaart de populaire Drentse band Mooi Wark de liefde aan de gebarentolk.

"Oh, Oh Irma, geef me een signaal. Oh, oh, Irma is het mooist van allemaal", zo luidt het refrein van het nummer. Want "we zijn allemaal een beetje verliefd op Irma", zegt bassist William Bossong in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik merkte aan mezelf dat ik dinsdag helemaal niet meer naar Mark zat te luisteren, maar dat ik heel gefascineerd naar Irma zat te kijken met haar prachtige bewegingen."

Bossong werd er naar eigen zeggen rustig van. "Ik kreeg het gevoel van: ach, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Het is even slikken, en door. We waren dinsdag dan ook allemaal van slag toen ze in de 25ste minuut werd gewisseld."