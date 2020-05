Boa-bonden overwegen landelijke actie: 'Misschien niet meer handhaven'

De vakbonden van boa's overwegen landelijk actie te gaan voeren om meer middelen te krijgen waarmee handhavers zich beter kunnen verdedigen. Aanleiding is een nieuw incident gisteren in IJmuiden waarbij een boa gewond is geraakt.

Handhavers in Rotterdam kondigden gisteren al een actie aan: omdat ze niet worden uitgerust met wapenstok en pepperspray, schrijven ze uit protest zeker drie dagen geen boetes uit. In Rotterdam raakten vorige maand raakten vijf boa's gewond toen ze door een groep werden belaagd. Ook in Amsterdam is ook al een paar keer actiegevoerd.

Veel boa's willen landelijk actie gaan voeren, zegt voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA-ACP in het NOS Radio 1 Journaal. Zo'n actie kan inhouden dat boa's alleen nog toezicht houden en niet meer handhaven, zegt Gerrits. "Want handhaven kost op dit moment gewoon beschadigde mensen."

Incidenten steeds heftiger

Volgens de bonden hebben boa's vaker te maken hebben met agressie nu ze worden ingezet bij het handhaven van de coronamaatregelen. "We zien dat de coronacrisis een tijdje onderweg is en dat de incidenten steeds heftiger worden."

Ook de Nederlandse BOA Bond is in gesprek met de achterban over een landelijke actie, laat voorzitter Eric Lakenman weten. "De roep is groot om een stevigere actie." Hij noemt de manier waarop een boa gisteren in IJmuiden werd mishandeld onbeschoft en levensgevaarlijk.

"Je ziet hoe een ongewapende boa wordt belaagd door tientallen jongeren en je moet je afvragen wat er zou zijn gebeurd als er niet een politieagent met een wapenstok in de buurt was geweest."

De boa in IJmuiden had tegen jongeren gezegd dat ze niet van een pier mochten af springen, zeggen getuigen tegen NH Nieuws. Een van de jongeren zou geen identiteitskaart bij zich hebben gehad. Toen de handhaver die persoon wilde aanhouden, volgde de mishandeling.

Twee verdachten zijn inmiddels aangehouden, meldt de politie. Het gaat om een jongen en een meisje, beiden 17 jaar.

'Bodycam niet genoeg'

De bonden vragen al jaren om meer verdedigingsmiddelen. Bodycams zouden al helpen, maar zijn volgens Lakenman niet genoeg. "Het is een heel mooi middel om vast te leggen wat er gebeurt. Maar het incident gisteren werd ook gefilmd met smartphones, en dat weerhoudt mensen toch niet."

Een noodknop waarmee direct assistentie van de politie kan worden ingeroepen volstaat ook niet volgens de voorzitter van de bond. "Het duurt toch even voordat de politie er is na het indrukken van zo'n noodknop. Die eerste minuten moet je toch iets hebben om je te kunnen verweren."