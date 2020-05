Uitstel verkiezingen vanwege corona niet uitgesloten

Het is niet uitgesloten dat vanwege de coronacrisis de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar worden uitgesteld.

Minister Ollongren schrijft aan de Tweede Kamer dat er op dit moment geen enkele aanleiding is om om te veronderstellen dat het organiseren van verkiezingen niet mogelijk is en dat het nu ook niet aan de orde is. Maar omdat met name de anderhalve meter afstand bij verkiezingen moeilijkheden zou kunnen opleveren, werkt ze op dit moment diverse scenario's uit. Ze betrekt daarbij ook de Kiesraad.

Herindelingen en Sint Eustatius

De Tweede Kamerverkiezingen zijn voorzien voor 17 maart 2021. Voor later dit jaar staan er herindelingsverkiezingen op het programma in Groningen en Noord-Brabant en verkiezingen voor de eilandsraad van Sint-Eustatius.

Gemeenten moeten de komende tijd duidelijk maken hoe ze op stembureaus de anderhalve meter in acht denken te nemen. Ze moeten ook nadenken over andere beschermende maatregelen.

Ollongren benadrukt in haar brief dat rond de verspreiding van het coronavirus de komende maanden onzekerheid zal blijven bestaan, maar dat de anderhalve meter afstand voorlopig wel zal gelden. Ze hoopt dat alle verkiezingen op de gebruikelijke manier kunnen worden gehouden, maar ze houdt rekening met beperkende maatregelen, met name over de manier waarop de stembureaus moeten worden ingericht.

Stemmen per brief

Volgens Ollongren is theoretisch mogelijk dat "andere opties kunnen worden overwogen" als stembureaus niet op de noodzakelijke manier kunnen worden ingericht. Ze noemt daarbij dus ook uitstel van verkiezingen. Daarbij verschillen de juridische mogelijkheden per verkiezing, benadrukt ze. Ook stemmen per brief wordt bekeken.

Volgens de minister is uitstel van de Kamerverkiezingen juridisch mogelijk tot maart 2022. Daarvoor is wel een wet nodig: beide Kamers zullen daar dan mee akkoord moeten gaan.