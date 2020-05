Emotionele oproep van schoonmaker in Londen leidt tot verandering

De video van Akkad ging al snel rond op sociale media. Vakbonden bestempelden het uitsluiten van beroepen als schoonmakers als "schandalig". Ook de Labourpartij uitte kritiek.

Na het verschijnen van de video kondigde minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel aan dat de regeling zou worden aangepast. Ook nabestaanden van ondersteunende werknemers in de gezondheidszorg mogen in het vervolg in het land blijven.

Akkad won een belangrijke filmprijs

De 32-jarige Hassan Akkad kwam in 2015 naar het Verenigd Koninkrijk. Voor de coronacrisis was hij fotograaf en filmmaker. Voor een van zijn films kreeg hij een BAFTA, een van de belangrijkste Britse filmprijzen.

Vorige maand meldde hij zich aan als schoonmaker in een ziekenhuis in Londen, omdat zijn werk als mediamaker veelal stillag. "Ik zocht naar werk waarbij ik op een meer directe manier de gemeenschap kon helpen", zegt hij tegen de Britse krant The Guardian. "Ik zag dat een ziekenhuis in de buurt op zoek was naar schoonmakers. Ik solliciteerde en ging daar diezelfde week nog aan de slag."

Akkad is ontroerd door alle steun die hij heeft gekregen naar aanleiding van zijn video. "Dit gaat verder dan deze regeling. Dit is een manier waarop we discussie kunnen voeren over hoe we een eerlijkere, inclusievere en vriendelijkere samenleving kunnen creëren."