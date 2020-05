Verplaatst of geannuleerd: het maakt wat uit voor je festivalkaartje

"Het grote voor- en nadeel aan concertkaarten is dat je al lang van tevoren je geld er aan uitgeeft", zegt concertfan Anne-Marie van Dijk, in het dagelijks leven business manager. "Dat komt nu van pas; het feit dat sommige concerten worden verzet of gecanceld, voel ik nu niet in de portemonnee. Ik vraag daarom geen geld terug, en ik steun ook mijn lievelingsconcertzalen met donaties. Wat wel helpt is dat er verder geen andere dingen waar ik nu mijn geld aan kan uitgeven. En dat ik werk en een inkomen heb - dat is voor veel mensen anders."

Solidariteit

De Consumentenbond snapt dat festivals oproepen tot solidariteit en klanten oproepen hun geld niet terug te vragen. Maar die optie om sneller je geld terug te krijgen, moet er wel zijn, zegt woordvoerder Gerard Spierenburg. "Het uitstellen lijkt nu bijna als trucje te worden gebruikt om consumenten niet terug te hoeven betalen. En dat is niet de bedoeling. Dat dat niet binnen twee weken lukt snappen we, maar het hoeft geen 13 maanden te duren."

De bond krijgt verschillende klachten van festivalgangers binnen. "Ik vraag me af hoe de rechter hier over oordeelt. Het voelt ook niet goed. Je roept je publiek op om solidair te zijn. Maar als mensen hun baan verloren zijn, krijgen ze niet hun geld terug omdat de organisator zich van een trucje bedient. Zo zijn we natuurlijk niet met elkaar getrouwd."