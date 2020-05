'Haga Lyceum luisterde gesprekken onderwijsinspectie af'

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft vertrouwelijke gesprekken afgeluisterd die de onderwijsinspectie voerde binnen de muren van de school, schrijft NRC Handelsblad.

In het systeemplafond van een werkkamer die de inspecteurs toegewezen kregen, lag geregeld opnameapparatuur verstopt. De krant heeft een opname in handen gekregen en sprak met meerdere bronnen rond de islamitische middelbare school die van de afluisterpraktijken wisten.

In de kamer voerden inspecteurs gesprekken met personeel, leerlingen en elkaar. Zij deden vorig jaar onderzoek naar de gang van zaken bij het lyceum nadat veiligheidsdienst AIVD "zeer verontrustende signalen" over radicale invloeden rondom de school had gekregen.

Volgens bronnen van NRC hield schooldirecteur Soner Atasoy via de afluisterapparatuur in de gaten wat er over hem werd gezegd. Atasoy ontkent tegenover de krant dat hij gesprekken heeft afgeluisterd. Wel is hij in het bezit van een opname, maar die heeft hij naar eigen zeggen gekregen.

De inspectie beraadt zich op stappen. Signalen van afluisterpraktijken worden meegenomen in een lopend onderzoek naar de school.