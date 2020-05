Veiligheidsregio's: vandaag was het te druk, voorzorgsmaatregelen dreigen

De mooie Hemelvaartsdag met zomerse temperaturen heeft ertoe geleid dat het buiten drukker was dan de afgelopen weken. Dat is het beeld dat Hubert Bruls optekent namens de koepelorganisatie van veiligheidsregio's in het land. "Het was zonder meer drukker dan de voorgaande weekenden en op sommige plekken te druk."

Op verschillende plekken moest dan ook worden ingegrepen, zoals in het Groningse Noorderplantsoen, het Amsterdamse park Somerlust en op verschillende stranden. Bruls zegt daarnaast dat het in de grensregio druk was. "De grootste uitdaging lag toch weer in de grensstreek, met name in Limburg, in koopcentra en binnensteden."

Ook moest er ingegrepen worden bij plekken met water, zoals plassen, zegt Bruls: