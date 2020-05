Designertassen duurder, lange rijen bij Chanel-winkels in Azië

Het gemeentebestuur van Seoul overweegt de winkels van luxemerk Chanel tijdelijk te sluiten. Afgelopen week trokken de winkels van Chanel en het concurrerende Louis Vuitton in de Zuid-Koreaanse hoofdstad zoveel klanten dat er op verschillende plekken lange rijen ontstonden. Het stadsbestuur is daar boos over, omdat het vreest voor besmettingsgevaar.

Ook in China was het erg druk bij vestigingen van de twee designermerken. Er stonden rijen bij winkels in Shanghai, Hangzhou, Guangzhou en Peking.

Honderden euro's duurder

Het is niet toevallig dat klanten juist vorige week voor een designertas of ander luxeproduct kwamen. Online werd al een paar dagen gespeculeerd over prijsverhogingen bij de Franse merken. Eerder deze week bevestigde Chanel dat de prijzen van populaire producten zullen stijgen: eerst in Azië, daarna elders in de wereld. Het gaat om prijsverhogingen tussen 5 en 17 procent.

Ook bij Louis Vuitton zijn de verkoopprijzen gestegen. In maart was de verhoging 3 procent, in april kwam daar nog eens 5 procent overheen. Dat betekent dat sommige artikelen ineens een paar honderd euro duurder zijn.