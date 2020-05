'Koning betaalde niet voor privé-inrichting Huis ten Bosch'

Koning Willem-Alexander heeft niet betaald voor de inrichting van de privévertrekken van zijn paleis Huis ten Bosch. De overheid nam alle kosten van de verbouwing van het paleis op zich, en maakte daarbij geen onderscheid tussen zakelijke- en privékamers, schrijft NRC Handelsblad.

Het paleis werd voor ruim 63 miljoen euro verbouwd. De krant deed een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om achter die gegevens te komen. De verbouwing kwam volledig voor de rekening van de overheid, terwijl de koning wel meebesliste over het interieur.

Hoeveel de inrichting van de woonvertrekken precies hebben gekost, kan en wil het verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken niet zeggen. Volgens het ministerie is nooit apart bijgehouden wat de verbouwing van de privéruimtes in totaal heeft gekost. Het wil bovendien niets kwijt over losse kostenposten, vanwege de privacy van de koninklijke familie.

De koning ontvangt een jaarlijkse onkostenvergoeding van bijna 5 miljoen euro. Dat geld is onder meer bedoeld voor dergelijke uitgaven.

Paleis ten Bosch werd jarenlang verbouwd. In 2019 werd het opgeleverd. Het paleis werd tijdens een rondleiding vorig jaar opengesteld voor journalisten. Uit die rondleiding bleek dat meerdere ontwerpers hadden meegewerkt aan de inrichting.