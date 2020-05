Coronacijfers van 21 mei: virus lijkt uitgeraasd in Brabantse coronagemeenten

Wat opvalt is dat in de twintig Noord-Brabantse gemeenten die de afgelopen maanden het zwaarst getroffen zijn, er nauwelijks nieuwe coronapatiënten worden opgenomen in het ziekenhuis. In de laatste tien dagen gaat het om drie personen. In de maanden daarvoor werden 1142 inwoners van deze gemeenten opgenomen in verband met corona.

Cijfers lopen achter

Het instituut wijst er daarbij op dat de dagelijks gemelde cijfers kunnen achterlopen: sterfgevallen en ziekenhuisopnames worden vaak pas na een aantal dagen doorgegeven door de GGD's. In het weekend is dat effect bij de sterfgevallen nog wat groter: veel mensen die in het weekend overlijden worden pas na het weekend gemeld.

Het RIVM telt overigens alleen overledenen mee die positief zijn getest op het coronavirus. Het CBS publiceert wekelijks cijfers die een indruk geven van het mogelijke aantal 'verborgen' coronadoden. Op het hoogtepunt van de crisis, begin april, bleek dat de 'oversterfte' waarschijnlijk twee keer hoger was dan het officiële dodental van het RIVM. Inmiddels is dat verschil minder groot.

Intensive care

Het aantal coronapatiënten dat op de IC ligt is gisteren verder gedaald, met 18 naar 275. Op het hoogtepunt lagen er ruim 1400 patiënten met covid-19 op de IC. Sinds gisteren ligt er naar maar één patiënt op een intensive care in Duitsland. Begin april waren dat er 58. De nieuwe cijfers komen later vanmiddag.