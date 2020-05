Eerste zomerse dag een feit, 25 graden in De Bilt

In het KNMI-station in De Bilt is vanmiddag 25 graden gemeten. Daarmee is de eerste landelijke zomerse dag een feit; het De Bilt-meetstation wordt daarvoor altijd als graadmeter gebruikt.

In Eindhoven was het nog wat warmer, daar werd om 14.10 uur 26.8 graden gemeten. Mogelijk loopt het kwik later vandaag nog verder op.

Veel mensen zoeken op deze vrije Hemelvaartsdag de verkoeling op aan de kust of bij plassen. Omdat het op drukke plekken moeilijker is om afstand te bewaren zijn verschillende wegen afgesloten en roepen veiligheidsregio's op om niet naar het strand te komen.

Verkoeling in de tuin

Toch zijn er ook veel mensen die thuisblijven en van het zonnetje genieten in hun tuin of in de omgeving van hun huis, valt te zien op sociale media.