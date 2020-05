Man in Pakistan verdacht van eerwraakmoord op nichten om zoenvideo

In Pakistan is een man opgepakt op verdenking van het doden van twee van zijn nichten. Dat zou hij gedaan hebben vanwege een socialmediavideo waarop het 16-jarige meisje en de 18-jarige vrouw worden gezoend door een man.

De autoriteiten gaan ervan uit dat Mohammad Aslam eerwraak heeft gepleegd. Hij was woedend over de video, die hij zag als een grote schande voor de familie, zegt een politiewoordvoerder.

Het filmpje was ongeveer een jaar oud en dook vorige week op en ging viral op sociale media. De filmer, de eigenaar van de telefoon waarmee is gefilmd en een aantal familieleden van de slachtoffers, zijn volgens de BBC ook gearresteerd.

Vrouw van de verdachte ook gefilmd

De Britse omroep heeft de 52 seconden durende video gezien. Daarop geeft een 28-jarige man twee gesluierde vrouwen een kus in het openbaar. Er is ook een derde vrouw in beeld die niet wordt gezoend. Volgens de politie is dat de vrouw van de verdachte.

Het dodelijke schietincident gebeurde in de regio Noord-Waziristan, volgens de BBC een gebied waar stammenwetten in de praktijk vaak boven de landelijke wet staan.

Mensenrechtenorganisaties schatten dat jaarlijks duizend vrouwen uit eerwraak worden gedood in Pakistan.