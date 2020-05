Rotterdamse boa's schrijven drie dagen geen boetes: 'geef ons wapenstok'

Met het warme weer hebben buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) hun handen vol aan het handhaven van de coronamaatregelen. Dat geldt niet in Rotterdam: de handhavers in de Maasstad zullen zeker drie dagen geen boetes uitschrijven, uit protest tegen het feit dat ze niet worden uitgerust met wapenstok en pepperspray.

De toezichthouders eisen al langere tijd betere uitrusting, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt dat het geweldsmonopolie uitsluitend bij de politie hoort te liggen. Ook de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is tegen en vreest dat het bewapenen van boa's de situatie juist geweld kan uitlokken.

Daar is de Rotterdamse boa Sharon de Zoete het niet mee eens. "De politiek beseft niet dat wij in dezelfde geweldsituaties belanden als de politie", zei ze in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

"De maatschappij verhardt. Ons werk is in veel opzichten niet meer veilig", stelt De Zoete. Op Eerste Paasdag raakten vijf collega's in Rotterdam gewond, nadat ze een groep twintigers hadden aangesproken omdat ze onvoldoende afstand van elkaar hielden. "De politie kwam na een aantal minuten, maar toen waren er al collega's gewond geraakt."

De wapenstok had een afschrikwekkend effect kunnen hebben, denkt ze. "Je hoeft niet meteen te slaan. Je kan ermee mensen op afstand houden." Een laatste redmiddel dus, volgens haar Amsterdamse collega Anita Meijer. Zij mag als handhaver in het Amsterdamse openbaar vervoer al wel een wapenstok gebruiken, na het volgen van een training.