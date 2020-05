Groninger aangehouden voor plunderen rekeningen via cybercrime

De politie heeft een man uit Groningen aangehouden die wordt verdacht van meerdere misdrijven via cybercrime, waaronder phishing.

De verdachte (21) kwam naar voren in een onderzoek naar de oplichting van een ondernemer uit Noord-Nederland, die in een avond 1,1 miljoen euro verloor nadat hij een foute link had aangeklikt in een sms. Volgens de politie is het de grootste zaak in zijn soort tot nu toe.

De verdachte werd op heterdaad betrapt. Toen de politie zijn verblijfsplek binnenging, vonden agenten een laptop waarop allerlei digitale oplichtingsmethoden draaiden, schrijft RTV Noord.

Sms-bom

De man was volgens de politie "extreem behendig met het volle arsenaal aan digitale oplichtingsmethoden, van een betaallinkfraude tot en met het versturen van valse aanmaningen via een zogeheten sms-bom." Met zo'n sms-bom kan een enkel bericht aan honderden ontvangers tegelijk worden verstuurd.

De Groninger is niet de eerste verdachte die is aangehouden in dit onderzoek. Politie-eenheden in het hele land hebben een smoelenboek van verdachten die werden gefilmd tijdens het pinnen van de buit. Dit leidt geregeld tot herkenningen van verdachten, die vervolgens worden aangehouden.