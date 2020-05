Staat: risico van hijgende en zwetende sporters in zaaltje niet onderschatten

Het opengooien van sportscholen en fitnesscentra brengt te veel risico's met zich mee. Er is onvoldoende wetenschappelijk inzicht hoe besmettelijk hijgende en zwetende sporters in een afgesloten ruimte zijn door de aerosolen, minuscule druppels die in de lucht zweven.

Dat is reden genoeg voor het besluit van de overheid om de sportscholen voorlopig nog dicht te laten, om niet het risico te lopen op nieuwe coronabrandhaarden. Dit betoogde de landsadvocaat vandaag bij de kortgedingrechter.

Fitnessketen BigGym wil de opening van sportscholen afdwingen via de rechter door een kort geding tegen de Staat. De overheid heeft besloten dat sportscholen tot 1 september gesloten blijven. Buiten sporten kan wel, maar binnen in een afgesloten ruimte niet.

Willekeur?

Bij BigGym, dat 20 sportscholen in het land heeft, hebben ze er naar eigen zeggen alles aan gedaan om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Onder meer met toestellen op 1,5 meter van elkaar en allerlei schoonmaak- en contactprotocollen.

Volgens de landsadvocaat geven afstandsmaatregelen en protocollen op zich geen recht op opening zoals BigGym betoogt. Van willekeur en disproportioneel handelen van de Staat door bijvoorbeeld binnenzwembaden wel en sportscholen niet te openen, zou geen sprake zijn.

Niet de 1,5 meter is doorslaggevend. "Bij het binnen sporten speelt bij uitstek het risico van de mogelijke verspreiding van het virus via aerosolen omdat de druppelwolken die bij het sporten door hijgen ontstaan zich minder goed kunnen verspreiden. Ook speelt hier de onzekerheid van de rol van ventilatiesystemen in de verspreiding van het virus", aldus de landsadvocaat.

Wachten op advies OMT

De rechter in kort geding heeft besloten nog geen besluit te nemen en de ontwikkelingen van volgende week af te wachten. De Staat is namelijk in overleg met de fitnesssector en heeft advies gevraagd aan het OMT, het Outbreak Management Team.

Dat advies wordt maandag verwacht, dinsdag komt het kabinet met een update van het beleid. Mocht het OMT adviseren dat de sportscholen open kunnen, dan is het kort geding van de baan. Maar als het OMT het kabinet volgt en de sportscholen tot 1 september dicht te houden zal het kort geding worden doorgezet.