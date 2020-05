Bonden vrezen massaontslagen na schrappen van ontslagboete

Vakbond FNV vindt het "niet uit te leggen" dat de ontslagboete uit de NOW-regeling is geschrapt. De grootste bond van het land noemt de stap van het kabinet ondoordacht en contraproductief. FNV roept politieke partijen daarom op geen steun te geven aan de plannen.

De vakbond wijst erop dat het nu eenvoudiger wordt om mensen te ontslaan. "En dat is juist niet wat er nu in Nederland moet gebeuren", zegt FNV-voorzitter Han Busker. "Het kabinet gaf aan de diepe zakken te willen gebruiken om mensen aan het werk te houden en het is heel slecht om daar nu al van af te wijken."

'Subsidie op massaontslag'

"Dit noodpakket is echt nog bedoeld om banen en inkomen overeind te houden, zodat je ook zekerheid aan mensen biedt", zegt Busker in het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Ik begrijp werkelijk niet dat je er dan nu al voor kiest om een hele hoop onzekerheid erin te brengen."

Overigens zegt Busker dat hij zijn handtekening wel onder het akkoord had gezet, als de boete op ontslag pas in september was afgeschaft. "Wij waren niet blind voor de argumenten die ook minister Wiebes en Koolmees met ons gedeeld hebben."

Ook vakbond CNV noemt het schrappen van de ontslagboete de verkeerde beslissing. "Alle sluizen richting een recordaantal werklozen staan nu open", zegt voorzitter Piet Fortuin.

De bond zegt te begrijpen dat veel ondernemers het nu moeilijk hebben, "maar dit is een subsidie op massaontslag, een mokerslag voor onze leden". Volgens het CNV is 1 op de 3 werknemers extra bang voor ontslag nu de boete daarop vanaf juni verdwijnt.

Faillissementen

Ook werkgevers zijn niet onverdeeld tevreden met het nieuwe steunpakket. Verbeterpunten zien werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vooral bij steun aan grote bedrijven in door de overheid gesloten sectoren. Die zouden met het nieuwe noodpakket onvoldoende zijn geholpen. Volgens de werkgevers gaan grote bedrijven, waar nu langdurig geen werk is, alsnog failliet.

Beide organisaties juichen het toe dat mkb-bedrijven die nu gesloten zijn in het nieuwe steunpakket een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten, zoals huur en onderhoudscontracten. "Maar we hebben grote zorgen over de hoogte van de maximale vergoeding van 20.000 euro over drie maanden", zegt Jacco Vonhof van MKB Nederland. "Vooral de wat grotere mkb-bedrijven in de gesloten sectoren als horeca, reissector, evenementen- en recreatiebranche zijn hier onvoldoende mee geholpen".

MKB Nederland en VNO-NCW zijn blij dat nu beter gekeken is naar seizoensgerelateerd omzetverlies. Ook zijn de organisaties tevreden met het extra geld voor omscholing en de hogere opslag voor pensioenpremies.