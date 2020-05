Kabinet stopt met crisisoverleggen corona, voorlopig geen persconferenties

Het kabinet is van plan na volgende week voorlopig een einde te maken aan het corona-crisisberaad, de zogeheten Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Dat melden betrokkenen aan de NOS. Ze zeggen dat de commissie volgende week waarschijnlijk voor het laatst samenkomt, waarmee ook de persconferenties vanuit het crisiscentrum op het ministerie van Justitie voorlopig komen te vervallen.

De overleggen tussen ministers gaan intussen verder in zogeheten onderraden. Het kabinet wil stoppen met de crisisstructuur, omdat de coronabesmettingen afnemen. Ook moeten de betrokken organisaties, zoals de NCTV, meer ruimte krijgen om zich voor te kunnen bereiden op een nieuwe crisis.

Langzaamaan gewoner

"Het kabinet wil af van de permanente crisissfeer van de afgelopen maanden", zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander. "Alles moet langzaamaan weer gewoner worden. Door nu met de persconferenties vanuit het crisiscentrum te stoppen, stralen ze dat ook uit."

Wel kan er weer opgeschaald worden als het aantal besmettingen toeneemt. "Het voordeel daarvan is dat Nederland niet te veel went aan de persconferenties", aldus Noorlander. "Als het virus de komende tijd toch weer oplaait en Rutte dan plots het volk opnieuw toespreekt, zal iedereen daar veel meer van schrikken en mogelijke verscherpingen van de maatregelen ook serieuzer nemen, hoopt het kabinet."

De eerste MCCb-bijeenkomst over corona was begin maart, en eindigde met een persconferentie waarbij premier Rutte per ongeluk toch een hand gaf aan RIVM-directeur Van Dissel.