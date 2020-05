Abbas dreigt (weer) met einde samenwerking Israël en VS, hoe serieus is hij?

Om deze redenen is de Palestijnse leider altijd huiverig geweest om ook daadwerkelijk een streep te zetten door de verdragen met Israël en de VS. "Hij roept dit al zo vaak, dat het dreigement aan kracht verliest. Veel mensen denken hier dan ook: eerst zien, dan geloven."

Huidige spanningen

De uitspraak van president Abbas komt in tijden van oplopende spanningen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Zo werd er vorige week dinsdag een Israëlische militair gedood bij een inval in de Palestijnse stad Jenin, in het noorden van de Westoever. Hij werd geraakt door een steen die vanaf een gebouw naar beneden werd gegooid.

Een dag later schoot een Israëlische militair een 15-jarige Palestijnse jongen dood bij een botsing tussen Israëlische militairen en Palestijnen in een vluchtelingenkamp in het zuiden. Op donderdag werd een Palestijnse man doodgeschoten door een Israëlische militair nadat hij op hoge snelheid op een legerpost inreed en een militair verwondde.

"In hoeverre deze gebeurtenissen direct een rol spelen bij de uitspraak van Abbas is niet duidelijk", vertelt Brock. "Het lijkt eerder een reactie op de annexatieplannen die al langer spelen."