Duitse IS-aanhanger wilde moskeeën en Turks consulaat opblazen

Duitsland is mogelijk ontsnapt aan een reeks terreuraanslagen. Een man die twee weken geleden werd opgepakt voor vernielingen en brandstichting bij Turkse winkels, had vergaande plannen voor bomaanslagen op Turkse doelen in Duitsland, waaronder moskeeën en een consulaat. De verdachte, een aanhanger van terreurbeweging Islamitische Staat, heeft sinds zijn arrestatie meerdere bekentenissen afgelegd.

Op 8 mei werd de 25-jarige Muharrem D. per toeval in een trein in de deelstaat Beieren aangehouden. Hij had geen kaartje gekocht. Al snel werd duidelijk dat hij meer op zijn kerfstok had dan zwartrijden en wat drugsgerelateerde overtredingen. Hij bleek een koffer en een sporttas bij zich te hebben met daarin tien kant en klare pijpbommen en een lading explosieve chemicaliën.

Onmiddellijk bracht de politie D. in verband met een reeks incidenten in het nabijgelegen Waldkraiburg. Half april vlogen daar stenen door de ruiten van drie Turkse bedrijven. Een groentewinkel ging in vlammen op, waarbij gewonden vielen en meerdere Turkse families die boven het pand woonden maar net op tijd konden worden gered.