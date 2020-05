Facebook gaat concurreren met webwinkels, ziet nieuwe datagoudmijn

Op Instagram zijn producten al los te bekijken. Op profielpagina's is bij sommige bedrijven al een boodschappentas-icoon te zien, wie daarop klikt krijgen een overzicht van producten. Op de productpagina is vervolgens een link te vinden naar de echte webshop.

In gesprek met de Financial Times zegt topman Mark Zuckerberg dat de functie al langer in de maak was en vanwege de enorme vraag naar online bestellingen vanwege de coronacrisis nu naar voren is gehaald. Hij zegt ook dat zijn bedrijf van plan is om de gebruikersdata die dit oplevert, denk aan interesse in producten en verkopen, te gebruiken om advertenties verder te personaliseren. Dat zal Facebook nog waardevoller maken als advertentieplatform, omdat het adverteerders beter zal kunnen koppelen aan relevante doelgroepen. Het platform zal dus meer aan de advertenties gaan verdienen.

De ambitie van Zuckerberg reikt daarnaast verder dan winkels alleen. Hij zegt dat er op lange termijn ook ruimte zal zijn voor restaurants en bezorgdiensten. Daarmee kan Facebook dus ook een concurrent worden voor een partij als Thuisbezorgd.

Klantenbinding

Naast een nieuwe stroom data, is het voor Facebook ook een extra manier om gebruikers en bedrijven aan zich te binden. "Het netwerk wil de complete klantenreis begeleiden", zegt Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Universiteit. Volgens haar heeft het initiatief "alle potentie om groot te worden". Ook denkt ze dat influencers er gebruik van gaan maken. "Kylie Jenner kan haar lippenstift rechtstreeks aan klanten verkopen in plaats van via een tussenpartij als Amazon of Douglas."

Het betekent dat bedrijven daarnaast een stukje klantencontact moeten opgeven, zeker als het afrekenen ook via de apps gebeurt. Tegelijkertijd kan het een kleinere webwinkel juist een grotere doelgroep bieden.

Wanneer de functie in Nederland beschikbaar komt is nog onbekend; naar verwachting is dat ergens in de komende maanden.