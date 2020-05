Inwoners Michigan geëvacueerd vanwege damdoorbraken

Zo'n 10.000 inwoners van de Amerikaanse staat Michigan hebben hun huis moeten verlaten vanwege twee damdoorbraken. De gouverneur waarschuwt dat het centrum van het stadje Midland 3 meter onder water kan komen te staan. Ook andere plaatsen krijgen te maken met wateroverlast.

In de plaats staat een chemische fabriek. Alle bedrijfsprocessen zijn stilgelegd en het personeel is geëvacueerd, met uitzondering van de mensen die in een noodsituatie moeten ingrijpen.

In Midland en de directe omgeving is de noodtoestand van kracht. "Dit is anders dan we ooit hebben meegemaakt. Als je elders in de staat familie hebt, ga daar dan nu heen", waarschuwde de gouverneur.

Inwoners hebben nog nooit zoiets gezien: