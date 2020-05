Segers (ChristenUnie): 'Praat met kerken over wat wel mogelijk is'

Het kabinet moet ook met kerken en christelijke organisaties om de tafel, zoals dat ook gebeurt met andere sectoren. Daartoe roept Gert-Jan Segers op. De leider van de ChristenUnie pleit voor een convenant over hoe kerken weer verantwoord open kunnen.

"Als tegen de horeca wordt gezegd dat je van alle ruimte op het terras gebruik mag maken - als die anderhalve meter maar in acht wordt genomen - en dat het aantal mensen niet telt, dan zou mijn pleidooi zijn: laat dat ook voor kerken gelden", zegt Segers in het NOS Radio 1 Journaal.

Zingen een risico?

Premier Rutte ziet meer dan 100 mensen bij een kerkdienst nog niet gebeuren, zei hij gisteravond op zijn persconferentie over de versoepelingen van de coronamaatregelen. "Zingen is een risico en in een aantal kerken heeft het virus hevig rondgewaard", noemde hij als redenen.

Maar volgens Segers is daar niet genoeg bewijs voor. "Als het RIVM of het Outbreak Management Team (OMT) zegt: jongens, dit moeten we niet doen, dan zou dit mijn pleidooi absoluut niet zijn."

'Doe maar rustig'

Presentator en theoloog Andries Knevel vindt juist dat kerken niet te hard van stapel moeten lopen. "Ik vind dat kerken terughoudend moeten zijn", zei hij gisteravond in Op1. "Ik vind de positie van 'dat we achtergesteld worden', een verkeerde positie. Laten wij bescheiden zijn."

Volgens Knevel moet voorkomen worden dat het beeld ontstaat dat kerken een uitzonderingspositie krijgen. "En ik vind dat kerken die unieke positie niet mogen hebben ten opzichte van concertzalen of andere bijeenkomsten met meer dan 100 mensen."

Hij vindt daarom geduld op zijn plaats. "Laten we ook aan ons publiek denken. Misschien is 300 mensen in een kerk per 1 september nog helemaal niet veilig genoeg", zegt hij. "Bescherm de waardigheid van het leven, staat in kerken op een grote plek. Dus doe nu maar rustig aan."

In de buitenlucht

Segers van de ChristenUnie wil geen uitzonderingspositie of een privilege voor kerken, maar wil dat ze gelijk worden behandeld, zoals andere sectoren. Het zou daarom volgens hem goed zijn als er voor kerken een gericht advies komt van het OMT, waarin de risico's van bijvoorbeeld zingen worden meegenomen. "En als nou binnen samenkomen gevaarlijk is, zou je dan ook buiten kunnen samenkomen? In de geschiedenis is dat vaker gebeurd."

Hij benadrukt dat kerken hoe dan ook heel voorzichtig moeten zijn. "Ze moeten goed luisteren naar de restricties. Maar als je andere sectoren in de maatschappij ruimte geeft, dan moeten kerken dat ook krijgen."

'De lijn tot matiging'

Het interkerkelijk overleg CIO, dat namens een dertigtal christelijke kerkgenootschappen de belangen behartigt bij de rijksoverheid, laat weten sinds maart in goed overleg te zijn met het kabinet. "Wij snappen de logica en roepen onze achterban op terughoudend te zijn", zegt een woordvoerder.

"Wat je ziet is dat er inderdaad twee kampen ontstaan: de een die zegt dat we meer moeten kunnen en aan de andere kant mensen die zeggen: juist wij moeten ontzettend oppassen dat we geen brandhaarden worden", zegt de woordvoerder. "Wij varen de lijn tot matiging en volgen de overheid die de context bepaalt."