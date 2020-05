'Stikstofaanpak kabinet biedt weinig soelaas voor natuur'

Het kabinetsbeleid om de stikstofcrisis te lijf te gaan, zal voor grote delen van de natuur weinig verschil maken. Dat schrijft Trouw op basis van een doorrekening van het RIVM.

Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2030 is gedaald met ruim een kwart, maar volgens de krant is bijvoorbeeld de Veluwe dan nog altijd overbelast door stikstof. Het probleem is naar verluidt de gefragmenteerde aanpak. Het kabinet wil dat op de helft van stikstofgevoelige delen natuur de norm niet wordt overschreden. Daarmee worden echter niet de volledige natuurgebieden genoeg beschermd tegen verzuring van de grond, wat een teveel aan stikstof teweegbrengt.

Trouw schetst dat het kabinet niet duidelijk is hoe het 'de helft' van de stikstofgevoelige natuur definieert. Er zou namelijk ook gekozen kunnen worden voor natuur die nu niet sterk overbelast is. De doelstelling is dan gemakkelijker haalbaar, maar dat betekent niet dat relatief zwaarbelaste natuurgebieden zoals de Veluwe daarmee uit de problemen zijn.

"De streefwaarde zegt niets over welke gebieden en welke hectares bereikt moeten worden", laat een woordvoerder van het ministerie van LNV aan de krant weten.

Spoedwet

Een jaar geleden floot de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, het kabinet terug vanwege het stikstofprobleem. Nederland spande zich onvoldoende in om natuurgebieden te beschermen. Het leidde ertoe dat bouwprojecten stil kwamen te liggen en wegen niet konden worden aangelegd.

Het kabinet reageerde met een spoedwet die voor de Kerst door beide Kamers kwam. Onder meer werd de maximumsnelheid op snelwegen verlaagd en kwam er ander veevoer voor koeien. Ook wordt meer bos aangelegd.