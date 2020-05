Joe Rogan sluit deal met Spotify, podcast later dit jaar alleen nog daar te volgen

Komiek Joe Rogan heeft een exclusieve deal gesloten met Spotify. Vanaf het einde van het jaar is zijn podcast, The Joe Rogan Experience (JRE), alleen nog maar op het audioplatform te beluisteren en te zien.

Joe Rogan heeft een van de populairste podcasts ter wereld. Zijn programma is op alle bekende podcastplatformen te beluisteren, behalve op Spotify. Alleen al op YouTube heeft hij ruim acht miljoen volgers. Hij staat erom bekend dat hij onbevangen het gesprek aangaat met uiteenlopende gasten. Hij bereidt zijn gesprekken zelden voor waardoor er een open sfeer ontstaat tussen hem en zijn gasten.

In afleveringen van soms wel meer dan drie uur gaat hij het gesprek aan met mensen uit de standup-comedy scene, de vechtsportwereld en popcultuur. Maar ook interviews met mensen uit de medische hoek en wetenschap schuwt hij niet. Zijn afleveringen worden steevast door meerdere miljoenen mensen bekeken. Zo is zijn gesprek vorige week met Tesla-baas Elon Musk twaalf miljoen keer bekeken.

Meerjarig contract

In een aankondiging op YouTube legt hij uit dat al zijn afleveringen vanaf 1 september naar Spotify verhuizen. "Ik heb een meerjarig contract getekend dat op 1 september ingaat." Tot het einde van het jaar blijft de podcast ook nog op alle andere platformen, daarna is het alleen nog maar op de audiodienst te volgen, ook in beeld. Op zijn YouTube-kanaal zijn straks alleen nog maar korte fragmenten te zien.

Spotify is al een tijd bezig om het podcastgedeelte uit te breiden. Dat ze nu een grote show als JRE binnenhalen maakt het merk alleen maar sterker. De dienst begon vorige maand met het testen van video. Door Rogan aan zich te binden, gaan ze de concurrentie aan met YouTube.

Rogan heeft meerdere malen in zijn shows gezegd dat hij zijn eigen baas is en zich niet graag laat vertellen wat hij moet doen. Nu benadrukt hij ook dat het "dezelfde show als altijd is met dezelfde crew". "Ik ben niet in dienst van Spotify. Er verandert helemaal niks aan het format. Het blijft gratis. Het enige verschil is dat de podcast straks beschikbaar is op het grootste audioplatform ter wereld."