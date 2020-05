Joods restaurant in Amsterdam weer doelwit, nu beklad

Het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam is dit weekend beklad. Met graffiti is de tekst 'Find jew' op het raam gespoten.

Het restaurant is al meerdere keren het doelwit geweest van vernielingen. Begin dit jaar was er een pakket, dat in eerste instantie leek op een bom, in het portiek neergezet. De recherche hield vorige week daarvoor een 46-jarige man uit Amsterdam aan.

Ongeveer twee weken geleden werd een ruit ingeslagen, ook werd er geprobeerd een Israëlische vlag in brand te steken. De politie hield meteen een verdachte aan. Dat bleek de man te zijn die in 2017 ook al de ruiten van het restaurant had vernield.

Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat dit weekend aangifte is gedaan van de bekladding. Een verdachte is nog niet aangehouden.