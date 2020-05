Limburg verbiedt sproeien uit beken en sloten

Waterschap Limburg verbiedt vanaf vrijdag het besproeien van land met water uit beken en sloten. Dat is nodig om verdere daling van het waterpeil tegen te gaan, natuurschade te voorkomen en om water te sparen in de aanloop naar de zomer.

Volgens het waterschap was de grondwaterstand in Limburg na een natte winter goed hersteld. Maar nu het al wekenlang droog is, staat het grondwaterpeil alweer een halve meter onder normaal.

De laatste jaren komt het onttrekkingsverbod vaker voor, maar nog nooit zo vroeg in het jaar, schrijft 1Limburg. Sinds half maart is er nauwelijks regen gevallen en daardoor staat op veel plaatsen het grondwaterpeil bijna een halve meter lager dan normaal.

Het onttrekkingsverbod geldt voor onbepaalde tijd voor alle beken en sloten, met uitzondering van enkele rivieren zoals de Swalm en de Roer in Midden-Limburg.

Eerder is al een beregeningsverbod ingesteld voor grote delen van Brabant, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.