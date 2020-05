Grapperhaus: meer onderzoek naar geweld tegen homo's

Minister Grapperhaus wil nieuw onderzoek naar de daders van geweld tegen lhbti'ers. Daar is al onderzoek naar gedaan, maar in de Tweede Kamer zei hij dat dat moet worden geactualiseerd.

Hij gaat ook met politie en Openbaar Ministerie praten om het melden van homohaat makkelijker te maken. De minister heeft een afspraak met 'Roze in Blauw', het aanspreekpunt voor lhbti'ers bij de politie.

Grapperhaus reageerde in de Kamer op vragen van D66 over recent geweld tegen homo's en over de 'haattweets' die fractieleider Jetten van die partij zondag openbaar maakte.

De minister benadrukte dat de samenleving in Nederland gebaseerd is op gelijkheid en respect voor ieders persoonlijkheid. Hij ziet weinig in aparte discriminatierechercheurs, waar D66 ook om vroeg.