Meeste bioscopen gaan straks weer open, maar ze verdienen er weinig aan

Helemaal hetzelfde als vóór de coronacrisis zal een bioscoop- of theaterbezoek niet zijn, maar toch: vanaf 1 juni kunnen we waarschijnlijk weer een filmpje pakken of naar een voorstelling. De verwachting is dat het kabinet vanavond in een persconferentie bekendmaakt dat versoepelingen als deze kunnen doorgaan.

Voor de bioscopen en theaters gelden wel strikte voorwaarden: iedereen moet anderhalve meter afstand houden en er mogen maar dertig mensen in de zaal zitten. En dat is voor niemand rendabel, zegt Gulian Nolthenius van de NVBF, de brancheorganisatie voor bioscopen en filmtheaters. "Er draaien minder films, want je wil de bezoekersstromen kunnen reguleren. En dan heb je ook nog eens veel minder bezoekers per film. Dus je praat over forse dalingen."

Bijna uitverkocht

Toch gaat het overgrote deel van alle bioscopen en filmtheaters in Nederland vanaf 1 juni weer open, verwacht Nolthenius. "Daarbij horen ook de drie grote spelers Pathé, Kinepolis en Vue, die samen twee derde van de markt in handen hebben."

Pathé, de keten met de meeste vestigingen in Nederland, heeft al meer dan 36.000 bioscoopkaartjes verkocht. De films die op de eerste dagen van juni worden vertoond, beginnen zelfs al uitverkocht te raken, zegt een woordvoerder.

Maar ook voor Pathé is de heropening van de bioscopen niet rendabel. "Met een capaciteit van maximaal dertig bezoekers is gemiddeld een op de vier stoelen beschikbaar", aldus het bedrijf. In sommige gevallen, zoals bij de vestiging in Eindhoven, daalt het aantal tickets dat op een dag kan worden verkocht zelfs met 90 procent.

Hoge kosten, weinig inkomsten

Toch is Pathé naar eigen zeggen heel blij dat de bioscopen weer open kunnen "en inkomsten kunnen genereren". Voor kleinere filmtheaters is dat lastiger. Zo heeft Margret Wagenaar, directeur van Cinema Enkhuizen, besloten om de deuren ook na 1 juni dicht te houden.

In haar bioscoop is één zaal, waar normaal gesproken zes films per week worden gedraaid. In de zomer wordt dat aantal teruggeschroefd naar vier voorstellingen. "Als je dan een film inzet voor twintig bezoekers, zijn je kosten hoger dan je inkomsten", zegt Wagenaar, die per voorstelling zaalhuur betaalt. "Geen film betekent geen zaalhuur, geen filmhuur en geen personele kosten."

De bioscoopdirecteur wijst erop dat naast rendabiliteit ook iets anders meespeelt in haar overweging: logistiek. "Cinema Enkhuizen zit in een oude, ronde verdedigingstoren. De afstand tussen de stoelen is klein. Als je eenmaal in de rij zit, hoe kom je er dan weer uit? Dat soort hobbels zijn nu nog te groot."