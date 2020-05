9 miljoen klanten EasyJet slachtoffer van hackaanval

Door een hackaanval heeft een onbekende partij toegang gehad tot de e-mailadressen en reisgegevens van 9 miljoen klanten van EasyJet. Dat meldt het bedrijf in een persverklaring. Wie achter de aanval zit, wat er met de gegevens is gebeurd en wanneer de aanval heeft plaatsgevonden, is nog onduidelijk.

De negen miljoen passagiers om wie het gaat worden in "de komende dagen" van het incident op de hoogte gesteld. Dit gebeurt uiterlijk op 26 mei. Van klanten bij wie dit niet gebeurt, zijn geen gegevens benaderd, aldus het concern.

Bij een klein deel van de slachtoffers, 2208 klanten, zijn ook creditcardgegevens bekeken. Deze klanten zijn hier al van op de hoogte gebracht, meldt EasyJet.

Of gegevens van Nederlandse klanten toegankelijk waren, is onbekend. De NOS heeft EasyJet hiernaar gevraagd.

'Geen bewijs voor misbruik'

Het bedrijf zegt verder dat er geen bewijs is dat persoonlijke informatie is misbruikt. Op advies van de Britse privacywaakhond geeft EasyJet klanten advies hoe ze de kans op phishing kunnen beperken.

De luchtvaartmaatschappij is naar eigen zeggen het slachtoffer geworden van een aanval die afkomstig is van een "zeer geavanceerde bron". Het bedrijf heeft forensische experts ingeschakeld om onderzoek te doen.

Daarnaast zijn het Britse Nationaal Cyber Security Centrum en de Britse privacywaakhond, de Information Commissioner's Office, van het incident op de hoogte gebracht.