Hongerige boommarter eet in Brabant eitjes zeearend op

De boswachter heeft grote moeite met de afloop van zijn droom, die eindigde in een kleine nachtmerrie. "Toen ik hier begon, zei ik dat er binnen 10 jaar zeearenden zouden broeden en zich zouden uitbreiden. Dat leek nu werkelijkheid te worden. Ze waren er zo dichtbij."

"Als ze volgend jaar terugkomen, ga ik ze helpen", zegt hij. "Zodra ik weet in welke boom ze broeden, plaats ik een marterkraag rond de stam. Dat is een glad plastic omhulsel rond de bast, waardoor de boommarter niet meer de boom in kan klauteren."

De twee eieren zijn dan opgegeten, maar de roofvogels leven nog. "Ik was het vrouwtje even kwijt, maar ik heb haar weer gezien. Vrouwtjes hebben een rouwproces en verdwijnen dan even uit beeld. Dit jaar gaan ze geen eieren meer leggen, maar ik heb goede hoop dat ze volgend jaar terugkomen."