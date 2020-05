De engelen van de Sint-Jan worden klaargemaakt voor de volgende eeuwen

Tien zandstenen engelen die al 150 jaar op de Sint-Jan in Den Bosch staan, zijn nu voor enkele maanden in een werkplaats in Nijmegen. "Hier worden de beelden grondig opgeknapt, zodat ze er weer een paar honderd jaar tegenaan kunnen op het dak van de bekende kathedraal", zegt restaurator Adriaan van Rossem.

Hij is onder de indruk van de schoonheid van de beelden en het vakmanschap van de beeldhouwers die de kunstwerken voor de Sint-Jan gemaakt hebben. "Je hoeft niet religieus te zijn om van deze engelen te genieten", zegt hij tegen Omroep Brabant. "Dit hebben top-vaklui aan het einde van de 19e eeuw gemaakt. Niet alleen technisch, maar ook artistiek moet je echt een hele goede beeldhouwer zijn om dit te kunnen maken."

Speciaal gereedschap

In zijn werkplaats in Nijmegen neemt hij de beelden minutieus onder handen. Hij bewerkt ze met krabbertjes en ander specialistisch gereedschap. Van Rossem maakt heel gedetailleerd de beelden schoon, vult ze op en brengt ze zoveel mogelijk terug in de oude staat.

De beelden zijn van zandsteen en zijn natuurlijk aangetast door de tijd en het weer. Ze zijn al weleens wat bijgewerkt, maar van een echte restauratie was nooit eerder sprake.

Van Rossem: "Eén beeld was niet meer te restaureren en wordt nagemaakt. Maar met de negen andere engelen die hier nu staan, kan het gelukkig nog wel. Daar zijn we net op tijd mee. Nadat ze gerestaureerd en geïmpregneerd zijn, kunnen ze er weer een paar honderd jaar tegenaan."