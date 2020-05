Nederlandse knikkerbaanbouwers bereiken miljoenenpubliek door tv-show VS

Twee bouwers van knikkerbaancompetities uit Nijmegen hebben een miljoenenpubliek bereikt via de Amerikaanse tv-show Last Week Tonight With John Oliver. Nu het door de coronacrisis niet mogelijk is topsport te bedrijven of te volgen, heeft de show gisteren het YouTube-kanaal Jelle's Marble Runs gebombardeerd tot de ideale competitie die "de wereld meer nodig heeft dan ooit".

Jelle's Marble Runs komt uit de koker van twee broers: Jelle (34) en Dion Bakker (39). Naamgever Jelle is autistisch en heeft al sinds zijn vierde een hyperfocus op knikkerbanen, vertelt Dion. In 2006 besloten de twee video's van de banen op YouTube te zetten. Later verzon Dion er een competitie van te maken, met rivaliserende knikkerteams met namen als Raspberry Racers en Green Ducks en individuele sterren als Red Number 3.

Toegegeven: de broers bouwden al eerder een grote schare fans op. Voor de uitzending gisteravond hadden ze al 800.000 YouTube-abonnees, van wie de meesten volwassen zijn. Ook verkochten ze al merchandise, worden hun knikkerraces becommentarieerd door de racecommentator Greg Woods en kregen ze al aandacht van CNN, BBC, Man Bijt Hond en andere media. Maar sinds de uitzending van John Oliver komen er dagelijks 100.000 abonnees bij en kunnen ze nu echt gaan leven van de knikkerbanen, zegt Dion Bakker.

"O fuck yes: ik introduceer hierbij Jelle's Marble Runs", zei John Oliver gisteravond