NS gaat rolstoelreizigers per 1 juni weer assisteren

De NS gaat reizigers met een rolstoel vanaf 1 juni weer assisteren bij het in- en uitgaan van de trein. Sinds de coronauitbraak kunnen alleen reizigers met een elektrische rolstoel zelfstandig de trein in of uit, en mensen die op eigen kracht de hulpplank over kwamen. Blinden en slechtzienden worden niet fysiek begeleid, maar krijgen mondeling aanwijzingen van NS personeel.

Stephan Spieker zit in een rolstoel en opende afgelopen weekend de discussie over de coronamaatregelen van de NS. "Ik dacht: bij de kapper kan het ook. Waarom dan niet in de trein?"