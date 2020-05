Woede onder strandtenteigenaren: de een mag open, de ander blijft dicht

Met een zomerse Hemelvaartsdag in het vooruitzicht wil strandtenteigenaar André Triep maar een ding: open. Hij schreef een brief naar de gemeente Den Haag, maar zonder succes. De gemeente laat maandagmiddag weten geen uitzonderingen te maken, tot 2 juni moeten strandtenten dichtblijven.

Een domper voor Triep, die ook voorzitter is van de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen waarbij 48 strandpaviljoens zijn aangesloten. "De groepsapp ontploft. Ik probeer alle kikkers in de kruiwagen te houden, maar ik weet niet of dat lukt. Ik zie quotes voorbij komen van mensen die zeggen dat ze woensdag toch opengaan."

Triep: "Als er donderdag nou 14 graden voorspeld zou zijn en regen, dan had je mij niet gehoord. Maar als we op 1 juni aan de richtlijnen kunnen voldoen, kunnen we dat nu ook."

Pilot in Zandvoort

In Zandvoort werd afgelopen weekend een pilot gehouden om in aanloop naar 1 juni alvast te kijken hoe de maatregelen uitpakken. De gemeente kreeg hiervoor een ontheffing op de noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland.

De proef verliep "soepel", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Zeker op zondag, toen het weer goed was. Ons advies aan de veiligheidsregio zou zijn dat we dit doorvoeren tot 1 juni."