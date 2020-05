Nederlandse restaurants Vapiano maken een doorstart

De Nederlandse restaurants van pizza- en pastaketen Vapiano maken een doorstart, meldt de curator. Het is nog onduidelijk of dit geldt voor alle vestigingen, of voor een deel.

Begin deze maand werd Vapiano failliet verklaard. Het Duitse moederbedrijf verkeert door de coronacrisis in financiële problemen en daardoor kon ook de Nederlandse tak niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen. Het bedrijf heeft elf vestigingen in Nederland met ongeveer 550 medewerkers.

"Wij zijn ontzettend blij voor onze medewerkers en onze gasten dat Vapiano Nederland op een positieve manier door kan gaan", zegt een woordvoerder van de keten tegen het ANP. "Wij danken alle betrokkenen voor hun inzet en vertrouwen."

De restaurants van Vapiano gaan op 1 juni, net als de rest van de horeca, weer open. Volgens de woordvoerder gaat de keten nu aan de slag met de maatregelen die genomen moeten worden vanwege het coronavirus.