Op sommige middelbare scholen pas na zomervakantie weer les in klas

Het Onderwijsblad, het tijdschrift van de bond, sprak met drie verschillende scholen over de periode vlak voor de zomervakantie. Zo vertelt rector Dorine Pepping van het Nijmeegse Dominicus College tegen het tijdschrift dat er vanaf 2 juni nog maar twee weken regulier onderwijs op de planning staat. "Om voor die twee weken alles om te gooien, dat zagen we niet zitten", zegt ze tegen de AOb. Volgens haar bevalt het afstandsonderwijs goed bij de leerlingen en ouders.

Ook de Amsterdamse Mavo is tot dezelfde conclusie gekomen. "We hebben inclusief toetsen, studiedagen en rapportuitreikingen net iets meer dan vier weken tot aan de zomer. Ga je voor die paar weken het onderwijs nu weer helemaal op de schop nemen? Voor ons is het antwoord: nee", vertelt schoolleider Lars Hoogmoed tegen Het Onderwijsblad.

Minder leerlingen

Vanaf 1 juni mogen de middelbare scholen gedeeltelijk weer open. Maar waar basisschoolleerlingen bij elkaar mogen zitten moeten de middelbare scholieren zich wel houden aan de anderhalve meter afstand. Dat betekent dat er een stuk minder leerlingen in de klassen kunnen.

De Amsterdamse Mavo zegt daarmee nog maar een derde van de leerlingen tegelijkertijd in de klas te kunnen plaatsen. "Met het afstandsonderwijs realiseren we nu de 19 klokuren van de 25 tot 26 die er op het rooster staan. Op school zouden we twee derde van de contacttijd moeten schrappen", zegt Hoogmoed in het blad.

Afstandsonderwijs

Met de maatregelen van de coronacrisis denken sommige middelbare scholen ook na de zomervakantie nog niet te kunnen stoppen met het afstandsonderwijs. Zo zegt Arno Peters van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden tegen Trouw dat het afstandsonderwijs nog lang door zal gaan. "Zeker tot de Kerst", denkt hij. Scholen denken dat het klassikale onderwijs straks vooral een aanvulling is op het online onderwijs.