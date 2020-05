'Een op de twaalf speelt games achter het stuur'

Automobilisten, fietsers en voetgangers waren vorig jaar nog altijd geregeld met hun telefoon bezig: bijna 70 procent van de 4068 respondenten gaf aan dat weleens te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van verzekeraar Interpolis.

Dat is ongeveer hetzelfde percentage als twee jaar geleden, maar volwassenen gebruikten in 2019 wel vaker hun telefoon om de navigatie in te stellen, muziek op te zetten en spelletjes te spelen in het verkeer. Vooral automobilisten speelden onderweg geregeld een spelletje.

"We zien dat in 2019 8,2 procent van de automobilisten weleens een game speelt tijdens het rijden", zegt Patty Jansen, onderzoeker bij Interpolis, in het NOS Radio 1 Journaal. Twee jaar geleden was dat nog 3 procent. "Maar we zien eigenlijk over de hele linie dat mensen games spelen, zowel in hun rol als voetganger, automobilist als fietser."

'Betere apps'

Een mogelijke reden die het onderzoek noemt voor deze toename is dat er nu "meer en betere apps" zijn voor je telefoon om mee te navigeren, muziek te luisteren en spelletjes te spelen. Een andere verklaring, specifiek voor de toename van muziek opzetten en de spelletjes in de auto, is dat mensen vorig jaar langer in de file stonden dan twee jaar geleden.

Wel bleek dat de volwassen respondenten minder vaak handheld belden op de fiets. Sinds 1 juli vorig jaar is het verboden om je telefoon vast te houden achter het stuur of op de fiets. De onderzoekers van de SWOV stellen dan ook dat dit de verklaring zou kunnen zijn voor deze daling. Het verbod heeft volgens hen echter "nog niet het gewenste resultaat heeft behaald".

Hardnekkig probleem

De SWOV hoopt dat dit onderzoek zal helpen om het telefoongebruik in het verkeer te verminderen. Het is een hardnekkig probleem, zegt ook Jansen. "De beste manier om het aan te pakken is via verschillende invalshoeken, zowel met handhaving, als campagnes, voorlichting en technologische oplossingen."

Vooral het handhaven en de "subjectieve pakkans" zijn volgens haar belangrijke factoren. "Dat is de mate waarin mensen denken dat ze gepakt en beboet zullen worden. En die is nu heel laag."