Ryanair verwacht komend jaar maar half zoveel passagiers

Het zal nog lang duren voordat budgetvliegmaatschappij Ryanair weer het gebruikelijke aantal passagiers vervoert. Het bedrijf voorspelt bij de presentatie van de jaarcijfers dat het tot en met maart volgend jaar maar grofweg de helft van het normale aantal reizigers zal rondvliegen.

Financieel staat er een grote klap aan te komen. De vliegmaatschappij verwacht in april, mei en juni een recordverlies van 200 miljoen euro te lijden. Dat is twee keer zoveel als kort geleden nog gedacht. Ook in de zomer, normaal gesproken het hoogseizoen voor de luchtvaart, denkt het nog rode cijfers te schrijven.

Ontslagen en minder salaris

Eerder kondigde Ryanair aan dat het flink in de kosten gaat snijden. Vanaf begin komende maand wil het bedrijf tot 3000 mensen ontslaan, voornamelijk piloten en cabinepersoneel. Daarnaast wil het medewerkers met onbetaald verlof laten gaan, en salarissen met 20 procent korten. Verder wordt er nu opnieuw onderhandeld met Boeing over de lease van nieuwe Boeing-toestellen.

Volgens de vliegmaatschappij hebben de maatregelen effect. In maart ging er gemiddeld nog 200 miljoen euro aan kosten doorheen bij het bedrijf, nu is dat zo'n 60 miljoen euro. Tegelijk komt er nu nauwelijks geld binnen. Op dit moment wordt nog maar 1 procent van het gebruikelijke aantal vluchten uitgevoerd.

Vorige week zei het bedrijf nog dat het vanaf begin volgende maand weer 40 procent van het normale aantal vluchten wil gaan uitvoeren. Dat is al over minder dan twee weken. Of dat gaat lukken, is nog niet duidelijk. Meer dan de verwachting dat er "enig herstel van vluchten" zal zijn, werd daarover bij de presentatie van de jaarcijfers niet gezegd.

Ondertussen is Ryanair-topman O'Leary niet te spreken over het beleid van de Britse regering, die van plan is reizigers die in het VK aankomen twee weken in quarantaine te laten gaan. Tegen de BBC zei O'Leary vandaag: "Het is idioot en niet uitvoerbaar. Er is niet genoeg politie beschikbaar in het VK."

Steun van overheden

Ryanair vreest dat de concurrentie met andere luchtvaartmaatschappijen de komende tijd erg zwaar zal worden. Volgens het bedrijf is dat omdat sommige grote luchtvaartmaatschappijen, zoals Air France-KLM, Lufthansa en Alitalia, nu veel steun krijgen van de overheid. Zelf zegt het niets te krijgen.

Toch krijgt Ryanair op dit moment wel degelijk grootschalige steun van overheden. Op de vraag of de luchtvaartmaatschappij gebruikmaakt van regelingen zoals de NOW in Nederland, waarbij de overheid een groot deel van salarissen doorbetaalt, antwoordt een woordvoerder: "Ryanair heeft toegang tot salarisondersteuning waar die wordt aangeboden."

Bovendien is de Britse overheid in de bres gesproken. Via een speciaal financieel coronaprogramma dat de overheid samen met de Britse centrale bank heeft opengesteld, leent het bedrijf nu 600 miljoen pond.

Dat moet helpen een lange periode van financiële moeilijkheden te overbruggen. Eerder liet het bedrijf al weten dat het zeker tot de zomer van 2022 zal duren voordat het aantal passagiers en de ticketprijzen terug zijn op het niveau van 2019.

Meer passagiers afgelopen jaar

Afgelopen boekjaar, dat bij Ryanair loopt tot eind maart, wist de luchtvaartmaatschappij 4 procent meer passagiers te vervoeren in vergelijking met het jaar ervoor. De winst nam flink af, van 885 miljoen euro tot 649 miljoen euro. Dat kwam volgens het bedrijf voornamelijk door ongunstige contracten om het risico op hoge brandstofkosten af te dekken.

Omdat brandstof een hoge kostenpost is voor luchtvaartbedrijven, sluiten ze contracten af waarmee ze een tijdje vooruit een inkoopprijs vastleggen. Daarmee kunnen ze zich een beetje indekken tegen eventueel stijgende kosten. Mede door de coronacrisis is de brandstofprijs echter veel meer gekelderd dan eerder verwacht.

Zonder die kostenpost nam de winst flink toe, met 13 procent.