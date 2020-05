Korte brand op Chemelot-industrieterrein Geleen

Op industrieterrein Chemelot in Geleen heeft korte tijd brand gewoed. De brand brak rond 19.00 uur uit in een rubberfabriek.

Het vuur ontstond volgens de brandweer in een kunststof leiding met rubberen deeltjes op de derde verdieping. Op de betreffende afdeling was op dat moment niemand aan het werk.

Samen met fabrieksmedewerkers hadden brandweerlieden de brand snel onder controle. Rond 20.30 uur was het vuur uit.

Chemelot kreeg rond 19.00 uur ook een melding van brand in de warmtekrachtcentrale op het industrieterrein, maar dat was loos alarm. De melding bleek te zijn veroorzaakt door een temperatuurverhoging die het gevolg was van de brand in de rubberfabriek. Beide gebouwen zijn met een leiding met elkaar verbonden.