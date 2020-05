RIVM-directeur: We moeten leren leven met het virus

RIVM-directeur Hans Brug zegt in het televisieprogramma Buitenhof dat we de gedragsregels vanwege het coronavirus in Nederland normaler moeten gaan vinden. Daarmee doelt hij op afstand houden, vaak de handen wassen en niezen in de elleboog. "Dat gaat nog lange tijd, en mogelijk zeer lange tijd duren. Het moet meer gewoontegedrag worden."

Volgens de RIVM-baas houden Nederlanders zich doorgaans goed aan de regels. Brug, zelf gedragswetenschapper, zegt dat de nadruk vaak wordt gelegd op waar het net niet goed verloopt, "maar als ik om me heen kijk, houden verreweg de meeste mensen zich aan de gedragsregels".

Hij haalt daarbij een onderzoek aan van het RIVM dat onder 90.000 mensen is gedaan. Daaruit kwam overigens wel dat anderhalve meter afstand houden niet overal even makkelijk is, vooral op het werk en bij boodschappen doen, vinden mensen het moeilijk.

Tweede golf?

Op de vraag of er een tweede golf van besmettingen komt in Nederland, zegt Brug dat dit afhangt van het goed naleven van de basisregels. "Als we dat heel goed doen, kan de openbare ruimte verder worden opengezet. Maar het virus is hier, we moeten leven met het virus. Het kan zijn dat als we een goed werkzaam vaccin hebben de gevolgen worden ingeperkt. Maar hoe het zich ontwikkelt weten we niet", zei hij in Buitenhof.

Wel ziet Brug naast de teruglopende ziekenhuisopnames ook andere positieve effecten van de maatregelen. "Doordat we elkaar niet iedere keer drie keer zoenen bij een afspraak, komen ook andere infectieziekten nu minder voor. Dit is nogmaals het bewijs dat afstand houden werkt. Diarree komt maar heel weinig voor, want we wassen eindelijk onze handen voordat we gaan koken en eten."