Chinese ambassadeur Israël dood aangetroffen in appartement

De Chinese ambassadeur in Israël is dood aangetroffen in zijn appartement in Tel Aviv. Dat bevestigt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover persbureau AP.

Volgens het Israëlische dagblad Haaretz is Du Wei overleden in zijn slaap, mogelijk aan een hartstilstand. De Israëlische politie is een onderzoek gestart naar zijn overlijden.

De 58-jarige Du werd in februari aangesteld als nieuwe ambassadeur van China in Israël. Eind maart kreeg hij zijn accreditatie. Vanwege de coronapandemie had Du nog niet de traditionele ontmoeting met het staatshoofd gehad.

Voor zijn ambassadeurschap in Israël was Du ambassadeur in Oekraïne.